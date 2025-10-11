Una persona fallecida en aparatoso accidente sobre la autopista a Comalapa

Una persona perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito registrado sobre la autopista a Comalapa, a la altura de Jardines del Recuerdo, la mañana de este sábado.

De acuerdo con información de Cruz Verde Santa Anita, el percance ocurrió cuando un vehículo sedán invadió el carril de una rastra, provocando que esta le pasara por encima.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que una persona, que viajaba como pasajero, había fallecido dentro del automóvil, mientras que el conductor resultó ileso. El cuerpo de la víctima fue recuperado por personal de Rescate de otra institución.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor, de 34 años, resultó con 191 grados de alcohol en sangre. Además, dentro del vehículo se encontraron varias latas de cerveza.

El sujeto será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa, informó la corporación policial.