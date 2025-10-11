¡No olvide el paraguas! Prevén fin de semana lluvioso

Si tienes planes para este fin de semana, no olvides el paraguas, porque se esperan lluvias a partir del mediodía del sábado en diferentes sectores del país.

Las condiciones estarán influenciadas por varios sistemas atmosféricos en la región, lo que provocará lluvias y tormentas acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Durante la tarde del sábado, las precipitaciones podrían intensificarse en la franja norte del territorio.

Para el domingo, se prevén lluvias en la zona costera durante la mañana, seguidas de tormentas aisladas en el resto del país.

Se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar exponerse en zonas propensas a inundaciones o con acumulación de agua.