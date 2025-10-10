La Selecta pierde otra vez y complica su sueño mundialista

La Selecta pierde nuevamente como local. La Selección salvadoreña cayó 0-1 ante Panamá a quien se le hizo una tarea titánica defender el resultado para poder sumar en la tabla de las eliminatorias.

El estadio Cuscatlán temblaba con la hinchada de ambas escuadras, siendo la mayoría del equipo local, El Salvador.

A pesar de comenzar de manera tímida sin llegar a la meta rival, las intenciones de abrir el marcador se presentaron. Al 44′ Brayan Gil logró anotar para El Salvador, sin embargo, una falta antes del gol fue lo suficiente para anularlo.

Para la parte complementaria Panamá salió más activo, tanto que en un descuido de la defensa de El salvador lograron anotar el único gol del partido, José Fajardo, al 54′ la empujo adentro de la meta defendida por Mario Gonzalez.

El Salvador no se vino abajo siguió insistiendo tratando de llegar a la meta rival, pero, no volvió a presentarse una oportunidad clara de gol, cerrando el partido con un agrio 1-0 que golpea el animo del cuadro Cuscatleco.

Con estos resultados, Tanto Surinam como Panamá se colocan arriba de la tabla con 5 puntos, seguido por El Salvador el cual suma 3 unidades y de último se encuentra Guatemala con 2 puntos.