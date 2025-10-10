Xiaomi lanza la Serie 15T con cámaras Leica y diseño premium

Xiaomi presentó oficialmente la Serie Xiaomi 15T, compuesta por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, una nueva generación que apuesta por la fotografía profesional, la potencia de última generación y un diseño insignia. El lanzamiento oficial se realizó en Ciudad Cayalá, Guatemala.

La principal novedad de esta serie es su sistema de cámaras co-desarrollado con Leica, que incluye sensores de 50 megapíxeles y óptica Leica Summilux. El modelo 15T Pro incorpora además una cámara Leica 5x Pro Telefoto, con zoom óptico de hasta 5x y rango focal que va de 15 mm a 230 mm, ideal para capturar desde paisajes hasta retratos con detalle. Ambos dispositivos graban video en 4K HDR10+, mientras que el Pro añade grabación en 4K a 120 fps para resultados de nivel cinematográfico.

Los nuevos teléfonos debutan con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3, que mejora el rendimiento y la conexión entre dispositivos mediante Xiaomi HyperAI, una inteligencia de sistema que optimiza tareas y sincroniza información en todo el ecosistema.

En cuanto a diseño, el Xiaomi 15T Pro ofrece una pantalla de 6.83 pulgadas, brillo máximo de 3200 nits y tasa de refresco de 144Hz, mientras que el 15T alcanza hasta 120Hz. Ambos modelos cuentan con vidrio Corning Gorilla Glass 7i, certificación IP68 contra agua y polvo, y baterías de 5,500 mAh con carga rápida de hasta 90W por cable y 50W inalámbrica.

La potencia está a cargo de los chips MediaTek Dimensity 9400+ (15T Pro) y Dimensity 8400-Ultra (15T), con sistema de enfriamiento Xiaomi 3D IceLoop para garantizar rendimiento estable en juegos y multitarea.

Junto con los teléfonos, la marca presentó nuevos productos de su ecosistema AIoT, entre ellos el Xiaomi Watch S4, la Smart Band 10 Glimmer Edition, los OpenWear Stereo Pro, el Electric Scooter 5 Plus, el Robot Vacuum S40C y la bocina Xiaomi Sound Party, que llegarán próximamente al país.

En El Salvador, el Xiaomi 15T tendrá un precio inicial de $649 y el Xiaomi 15T Pro de $799, ambos en versiones de 12GB + 512GB, disponibles en tiendas oficiales Xiaomi y cadenas como Siman, Omnisport, Unicomer, Walmart, Prado y Prismamoda, así como con los operadores Claro y Tigo.

Como parte del lanzamiento, la marca ofrecerá regalos por compra: una Smart Band 10 con el modelo 15T y unos Xiaomi Buds 5 con el 15T Pro, además de beneficios como reemplazo gratuito de pantalla por seis meses, 24 meses de garantía y tres meses gratis de YouTube Premium y Google AI Pro.