FUSALMO U.S.A. celebra la Cena de la Alegría en Los Ángeles

Los Ángeles, California. — Este sábado 11 de octubre, a las 7:00 p. m., el salón Almansor Court, en la ciudad de Alhambra, se vestirá de gala para recibir a decenas de salvadoreños y miembros de la comunidad latina que participarán en la Cena de la Alegría, un evento organizado por FUSALMO U.S.A. con un propósito claro: recaudar fondos para apoyar a la niñez y adolescencia de El Salvador.

Con un donativo de $125 por persona, los asistentes no solo disfrutarán de una velada especial, sino que también estarán contribuyendo a que más jóvenes salvadoreños puedan acceder a programas educativos, deportivos y de bienestar que impulsa la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) en el país.

“FUSALMO ha dedicado recursos por muchos años en El Salvador para ampliar el efecto en la juventud salvadoreña. La cena es un intento solidario dedicado a recaudar fondos para el beneficio de múltiples programas que llevamos a cabo en El Salvador y Estados Unidos para la educación, bienestar y desarrollo de la juventud”, explicó Anthony Zorn, representante de FUSALMO U.S.A., quien destacó que el evento también busca crear espacios de diálogo y unión entre quienes comparten el compromiso por la educación y la juventud.

Una tradición de esperanza

La Cena de la Alegría se ha convertido en una tradición para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Cada año, este encuentro reúne a profesionales, líderes comunitarios y familias que, desde el extranjero, buscan mantener viva la conexión con su tierra natal y aportar al desarrollo de las nuevas generaciones.

Más allá del acto simbólico de donar, la cena representa un puente de solidaridad que une a los salvadoreños dentro y fuera del país. Los fondos recaudados permitirán fortalecer programas enfocados en educación, bienestar integral y desarrollo personal, especialmente en comunidades donde las oportunidades son escasas.

Más que una cena, un compromiso

Para FUSALMO, la iniciativa no solo se trata de un evento social, sino de un movimiento de esperanza. Sus pilares de trabajo —solidaridad sin fronteras, educación como motor de cambio, bienestar integral y alianzas estratégicas— reflejan el espíritu de cooperación entre FUSALMO U.S.A., su sede en El Salvador, empresas y organizaciones aliadas.

“Es una oportunidad de compartir ideas y conceptos con personas interesadas en este tema. Es una oportunidad de solidaridad”, subrayó Zorn.

La invitación es abierta a toda la comunidad latina interesada en ser parte de esta causa que transforma vidas. Quienes asistan a la Cena de la Alegría estarán aportando mucho más que un donativo: estarán invirtiendo en el futuro de miles de jóvenes salvadoreños que sueñan con un mejor porvenir.