Ajedrecistas privados de libertad reciben trofeos por oro y plata en el Campeonato Intercontinental Online 2025

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), entregó trofeo y diplomas a ajedrecistas privados de libertad que ganaron medalla de oro (femenino) y plata (masculino) en el Campeonato Intercontinental Online 2025.

La actividad, que se llevó a cabo en la sala de prensa del Estadio Jorge “El Mágico”, González, contó con la presencia de Dana Reizniece, directora general de la FIDE, así como de Dinora Acevedo, gerente de desarrollo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), y Samuel Díaz, director del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.

“La última vez que estuve aquí me prometieron que lucharían y ganarían el torneo siguiente, y ahora son campeones y subcampeones del Intercontinental Chess Championship. Entre los 57 países y más de 130 equipos en competencia, El Salvador ha demostrado que es el mejor. Agradezco mucho el programa que han presentado aquí”, dijo Reizniece.

Dana Reizniece manifestó que los títulos alcanzados por los salvadoreños cumplen con una promesa que habían hecho, por lo que para la directora de la FIDE aseguró que fue una entrega de premios especial.