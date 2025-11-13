MARN: «Este jueves se mantienen los vientos y la probabilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves los vientos y la probabilidad de lluvias se mantendrán en el territorio salvadoreño.

Durante la mañana, según el MARN el cielo estará parcialmente nublado, con algunas lluvias en sectores de la cordillera volcánica.

Mientras que por la tarde, La Cartera de Medio Ambiente informó que se esperan lluvias en la cadena volcánica y la zona montañosa norte.

Por último en la noche el MARN afirmó que podrían continuar las lluvias en sectores del nororiente del país.

«El viento podría alcanzar ráfagas de 45 km/h, sobre todo en zonas altas del norte y centro. El ambiente será cálido durante el día y más fresco por la noche y madrugada», mencionó el Ministerio de Medio Ambiente.