El Salvador cerca de alcanzar los 100 espacios públicos conectados

El titular de la Secretaría de Innovación, Daniel Méndez, expresó que, El Salvador esta cerca de tener 100 espacios públicos con internet satelital gratuito llevando 96 hasta la fecha.

“El proyecto Conectando El Salvador era un reto, el conectar espacios públicos digitales para que toda la población accediera y también todos los turistas que vienen al país. Estamos por llegar a la meta que eran 100 espacios conectados, tenemos 96 inaugurados y estamos por habilitar cuatro más para completar”, afirmó.

Además, como parte del ecosistema digital que impulsa el Gobierno de El Salvador, la plataforma https://simple.sv se consolida como un punto de acceso a servicios y trámites públicos en línea, remarcó Méndez.

“SimpleSV permite hacer trámites digitales sin hacer fila o desplazarse hacia algún lugar, si alguien quiere aplicar a un empleo y le solicitan sus antecedentes policiales o penales lo hace en línea. Hemos realizado más de 1.4 millones de trámites”, detalló. Añadió que hay más de 100 gestiones que se pueden hacer desde esta plataforma.