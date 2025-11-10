Atrapan a presunto homeboy de la MS13 en La Libertad Centro

La Policía Nacional Civil (PNC), atrapó en el distrito de Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José Alirio Méndez Jiménez, alias Chino, quien es presuntamente un homeboy del programa Hollywood, de la MS13.

De acuerdo con las declaraciones de la PNC, el detenido se encargaba de vender y distribuir las drogas de su pandilla.

Cuenta con antecedentes desde 1998 por: Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; Comercio clandestino o fraudulento de droga y Agresión.

«Posee tatuajes de su pandilla en el pecho, espalda y pantorrillas. Será remitido por agrupaciones ilícitas», mencionó la PNC.