Capturan a conductor de ruta 205 que presuntamente atropello a una mujer

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Wilber Alexander Medina Paredes, de 35 años de edad, que presuntamente atropelló a una mujer que intentaba cruzarse la calle en una zona peatonal.

La PNC mencionó que el incidente ocurrió entre la 4ª calle Oriente y 3ª Avenida Sur, en Santa Tecla, La Libertad Sur.

«Este sujeto manejaba un bus de la ruta 205 que hace su recorrido de Sonsonate hacia San Salvador y viceversa», mencionó la PNC.

«Tiene antecedentes por: Amenazas y Conducción peligrosa. Ahora será remitido por homicidio culposo», agregó la PNC.