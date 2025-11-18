Albergue municipal al 85% de avance: La obra entra en su recta final

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, verificó los avances en la construcción del primer Albergue Municipal para personas en situación de calle, que funcionará los 365 días del año en el Complejo Katya Miranda, ubicado sobre la 23 calle Poniente y 5ª avenida Norte de la capital y tendrá una capacidad para más de 200 personas.

El recinto contará con tres secciones de dormitorios para mujeres, hombres y grupos de familias. Además, cada espacio estará equipado con cocina-comedor, duchas, casilleros, aires acondicionados, salón de usos múltiples, salas de lectura, caseta de vigilancia, entre otros.

En el nuevo albergue se seguirá brindando atención médica, alimentación, abrigo y un techo seguro. El diseño de las instalaciones toma en cuenta la accesibilidad universal en todos los espacios, para que todos los usuarios puedan desplazarse de manera autónoma. Estará equipado con un sistema contra incendios para la seguridad ante accidentes.

Actualmente, la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes trabaja en la ornamentación de las instalaciones y se ultiman detalles de la infraestructura, que será la mejor de la región.