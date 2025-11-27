Capturan a hombre que presuntamente ocasionó un triple accidente de tránsito

La Policía Nacional Civil (PNC), realizó la captura de Michael David Ochoa Escobar, de 31 años de edad, quien presuntamente, fue el responsable de ocasionar un triple accidente de tránsito en San Miguel Oeste.

«Michael David Ochoa Escobar, de 31 años de edad, es el responsable de ocasionar un triple accidente de tránsito sobre el km 112 de la carretera Panamericana, cantón Concepción, Lolotique, San Miguel Oeste», dijo la PNC.

Según las declaraciones de la PNC, el detenido no guardó la distancia reglamentaria y tras la distracción al volante, colisionó contra otro vehículo y un camión, donde una mujer resultó lesionada y fue llevada a un hospital.

«Ochoa Escobar huyó del lugar pero fue interceptado unos kilómetros más adelante. Será remitido por el delito de lesiones culposas», indicó la PNC.