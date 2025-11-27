MARN: «Esta tarde ingresan Vientos Nortes al país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para la tarde de este jueves se espera la entrada de Vientos Nortes en el territorio salvadoreño.

«Esta tarde ingresan Vientos Nortes al país. Durante la mañana el cielo estará poco nublado», mencionó el MARN en redes sociales.

Además la cartera de Medio Ambiente detalló que para la tarde y noche, se mantendrá parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

«El viento podría traer ráfagas de 40 a 60 km/h, especialmente en zonas altas del norte y occidente. Toma en cuenta estas condiciones para tus actividades y comparte este pronóstico», manifestó el MARN en redes sociales.