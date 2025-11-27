Planta Potabilizadora de Ilopango se encuentra en un avance del 70%

El Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA); Dagoberto Arévalo, informó que la planta Potabilizadora de Ilopango, cuenta ya con el 70% de los avances.

«Ya se tiene el 70 % en la obra física, en la infraestructura y luego se viene el equipamiento, tanto eléctrico como electromecánico y toda la automatización de esta planta», manifestó el titular de ANDA.

La construcción de esta planta se convertirá en una infraestructura emblemática, diseñada para asegurar el suministro a más de 250,000 habitantes del Área Metropolitana de San Salvador.

“La tecnología que se está implementando en este proyecto es de gran relevancia para nosotros. Estamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuestros ingenieros se prepararán para asegurar una transición adecuada hacia los sistemas que China incorpora en estas obras”, mencionó Arévalo.