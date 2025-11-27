Multa de 40.000€ al At. de Madrid por racismo y lanzamiento objetos en campo del Arsenal

Madrid, 27 nov (EFE).- La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó al Atlético de Madrid con una multa de 40.000 euros por el comportamiento de sus aficionados en el campo del Arsenal en la Liga de Campeones, el pasado 21 de octubre, y la prohibición condicionada durante un año de vender entradas para su siguiente encuentro a domicilio.

Según confirmó la UEFA este jueves, la multa incluye 30.000€ por comportamiento racista o discriminatorio de sus seguidores en el estadio del equipo inglés, con la prohibición de venta de entradas sujeta a no ser reincidente durante un periodo de prueba de un año a partir de la fecha de este jueves, y otros 10.000€ por lanzamiento de objetos.

El Atlético de Madrid ya fue multado el año pasado por la UEFA con 30.000€ por los saludos nazis de algunos seguidores rojiblancos en el estadio La Luz de Lisboa, durante el partido contra el Benfica, y la sanción conllevó la prohibición de vender entradas a domicilio en un partido, condicionado a que no se repitieran este tipo de comportamientos durante un año.

El club también fue sancionado por el Comité de Disciplina de la REal Federación Española de Fútbol (RFEF) por incidentes de público en la grada baja del fondo sur en el partido ante el Real Madrid, que supuso la clausura por tres encuentros de esa zona del estadio.

La Comisión Antiviolencia propuso además el cierre completo de su estadio durante dos semanas y dos importantes multas económicas por valor de 105.000 euros.

Tras estas sanciones, en octubre de 2024, el Atlético de Madrid decidió no vender entradas durante cinco partidos en la zona visitante a ningún socio abonado de la Grada de Animación, en referencia al sector donde se ubican los ultras del conjunto rojiblanco en el fondo sur del Metropolitano.

Las otras sanciones confirmadas por la UEFA afectan al Benfica y al Qarabag.

El equipo lisboeta tendrá que pagar 10.000 euros de multa, por encendido de bengalas y daños en el estadio del PSG en el partido de la Liga de Campeones femenina el pasado día 19, y tendrá condicionada durante dos años una prohibición para vender entradas a domicilio a sus aficionados.

El Qarabag de Azerbaiyán tendrá que pagar 5.000€ de multa por comportamiento racista o discriminatorio de sus aficionados en el partido de la Liga de Campeones juvenil contra el Chelsea, disputado el pasado día 5. La sanción incluye jugar a puerta cerrada un partido en caso de reincidencia en un periodo de un año. EFE

(c) Agencia EFE