Netflix Colapsa tras estreno de la temporada final de «Stranger Things»

El estreno de la nueva temporada de la popular serie de ficción Stranger Things llegó a colapsar este miércoles (26.11.2025) el servicio en directo de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección.

Según informan revistas especializadas, el servicio se cayó a las 17.00 (hora de la costa del Pacífico estadounidense), justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la serie.

La conexión estuvo inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión continuó presentado problemas para algunos usuarios.

Según Variety, decenas de miles de personas que se conectaron para ver la serie fantástica se encontraron con una imagen que decía «Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio”.

Un portavoz de Netflix señaló a Variety que «algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos».