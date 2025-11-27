Realizan jornada de Fumigación en Mejicanos

Con el objetivo de beneficiar a cientos de familias, y prevenir las enfermedades transmitidas por el zancudo, elementos del Protección Civil Municipal de San Salvador realizaron fumigación preventiva en Mejicanos.

«Hoy, Elementos de Protección Civil Municipal realizaron una jornada de fumigación preventiva contra el mosquito transmisor del dengue y otros vectores», indicó la Alcaldía de San Salvador Centro.

De acuerdo con las declaraciones de la Prensa de la Comuna capitalina la jornada preventiva de Mejicanos fue concretamente en la colonia Primavera.