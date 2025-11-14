Capturan a presunta pandillera en La Libertad

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó en la urbanización Jardines del Volcán 2, Ciudad Merliot, Santa Tecla, en La Libertad Sur a Karen Yamileth Ramírez Cubías, quien presuntamente es una pandillera de la MS-13

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, antecedentes delincuenciales desde el año 2007 por: Posesión y tenencia de drogas, Extorsión y Rebeldía.

«Es una extorsionista de la clica Quezaltecos Locos Salvatruchos. La capturamos en la urbanización Jardines del Volcán 2, Ciudad Merliot, Santa Tecla, en La Libertad Sur», mencionó la PNC en redes sociales.