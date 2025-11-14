Celebran la quinta edición de “Moda por una Causa” en el Centro Histórico

La calle Rubén Darío del centro histórico de San Salvador brilló con el talento de diseñadores consolidados y emergentes de El Salvador y la región centroamericana en la quinta edición de “Moda por una Causa”.

En la pasarela, modelos nacionales e internacionales participaron con prendas de diseñadores de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Entre los que destacan los salvadoreños: Luciana Sandoval, Kathia Galindo, y el colectivo de diseñadores MALM.

“Moda por una Causa es una plataforma benéfica que tiene siete años de existir, sin embargo, hoy estamos celebrando la quinta edición en el maravilloso centro histórico, en la fachada extelégrafo; y uno de los principales objetivos es hacer turismo de moda gracias a la Autoridad del Centro Histórico lo estamos logrando”, afirmó el diseñador salvadoreño y director de Moda por una Causa, Juan Carlos Najarro.

De acuerdo a la Secretaría de Prensa, el centro histórico de San Salvador sigue posicionandose como un espacio transformado y ejemplo, ante el mundo, por su cambio positivo, demostrando que las acciones realizadas durante los últimos años están atrayendo a visitantes nacionales y extranjeros.