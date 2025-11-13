¡Termina el sueño mundialista!

La Selecta termina abatida en suelo extranjero. El Salvador cayó 0-4 ante Surinam quien lo domino como local dejando sin oportunidades a los salvadoreños con el sueño mundialista.

El partido disputado en el Dr. Franklin Essed Stadium fue un baile de ambas escuadras quienes no consiguieron llegar a puerta rival, sin embargo, al 44′ desde punto penal Tjaronn Chery puso el primer gol a favor de Surinam.

Para el segundo tiempo La Selecta salió desenfocada, desordenada, mientras que Surinam salió más enchufado, al 73′ Richonell Margaret anotó el 2-0, y sumó el 3-0 dos minutos después. El clavo en el ataúd fue Dhoraso Klas al 83′

Con este resultado, El Salvador quedó sin posibilidades de pelear por el boleto del mundial siendo su último partido el 18 de noviembre ante Panamá.