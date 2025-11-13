El Dakar 2026 tendrá dos etapas maratón y prescindirá de la crono 48 horas

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El Rally Dakar de 2026 regresará por séptima vez consecutiva a las dunas de Arabia Saudí, en una edición de 8.000 kilómetros, con dos etapas maratón y sin la crono 48 horas ni ‘Empty Quarter’, presentes en anteriores ediciones, que se disputará entre el 3 y el 17 de enero en 11 etapas.

Para esta cuadragésima octava edición también están incluidos 4901 kilómetros de etapas cronometradas, que se recorrerán a lo largo de un enorme circuito con salida y llegada en Yanbu, con el objetivo de mantener siempre el mismo nivel de dificultad durante el recorrido.

Así lo indicó David Castera, director del Rally Dakar, durante un vídeo de presentación publicado este jueves. Castera detalló que la etapa comenzará en terreno rocoso y con tramos arenosos con pequeñas dunas hasta llegar a Alula, en el segundo día de competición.

«La etapa dos nos llevará a Alula, un lugar precioso, que tendrá muchas rocas y tendrá una parada en boxes a mitad de la especial para aquellos pilotos que hayan sufrido algún pinchazo», informó.

Entre las novedades de este año, a mitad de la primera semana en las etapas 4 y 5, los competidores descubrirán una variante de las tradicionales etapas maratón, con una noche en un vivac-refugio con condiciones espartanas en el que únicamente se permitirá la asistencia entre competidores.

«Hemos adoptado la idea de la etapa crono 48 horas pero ahora todos estarán agrupados, coches y camiones por un lado, motos por otro; y deberán ser autosuficientes. Los pilotos tendrán un saco de dormir, una manta, una tienda de campaña y un kit de comida. Dormirán solos en el desierto, arreglarán solos su coches y deberán terminar la segunda parte de la etapa, para la que hemos sido algo más benévolos», detalló.

Por otro lado, la segunda etapa maratón-refugio, que al igual que la primera tiene la particularidad de lanzar a los vehículos FIM y FIA por recorridos diferentes, será entre las jornadas 9 y 10: «Para alcanzar el vivac hay que avanzar por un camino desértico muy duro sin dunas. La segunda parte sí será con dunas, uno de los grandes desafíos».

Asimismo, antes de llegar al día de descanso en Riad, el 10 de enero, los contendientes tendrán que afrontar la etapa 6, la más larga y «una de las más duras» del rally, de 925 kilómetros, que incluye un tramo especial de 336 kilómetros compuesto íntegramente por arena y dunas.

Tras una breve estancia en la capital saudí, la etapa de reinicio irá hacia Wadi ad-Dawasir, ciudad que el Dakar no visita desde 2022, para más tarde pasar por Bisha y Al Henakiyah antes del último día en Yanbu.

Otro de los grandes cambios para este Dakar es la ausencia del ‘Empty Quarter’, el desierto de arena más grande del mundo, en una edición que añade más «navegación, dunas y autonomía».

La lista oficial de inscritos incluye pilotos y equipos de 325 vehículos: 118 motos en la FIM y 207 en la FIA (72 Ultimate, 37 Challengers, 43 SSV, 8 Stock y 47 camiones), con el saudí Yazeed Al Rajhi, vigente campeón en coches, como principal reclamo local. EFE

(c) Agencia EFE