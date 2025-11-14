Capturan a sujetos que presuntamente se dedicaban a obtener aparatos electrónicos de manera ilícita

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de de varias personas quienes supuestamente obtenían celulares y otros aparatos electrónicos de manera ilícita.

«En las últimas horas, capturamos a varios sujetos en distintos puntos del país, quienes obtenían celulares y otros aparatos electrónicos de manera ilícita», mencionó la PNC.

Los detenidos son identificados como: Nery Antonio Lima Gómez; David Leonardo Medrano Aguilar; Joel de Jesús Cerón Guadron; Marvin Raúl Cardoza Saldaña; Leonardo Vásquez Hernández; Juan Carlos Pérez García y Héctor Armando Carranza Sevillano.

«Luego de recibir denuncias de la población, identificamos a estos sujetos a quienes se les incautó varios celulares, tablets y laptops. Todos serán remitidos por el delito de receptación», manifestó la Policía Nacional Civil.