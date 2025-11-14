Estados Unidos acaba de reabrir el gobierno después de 43 días de cierre

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en U.S.A

El gobierno federal de Estados Unidos retomó sus operaciones este jueves, luego de permanecer 43 días paralizado debido a la falta de aprobación del presupuesto para el año fiscal 2026. Se trata del cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.

La reapertura fue posible tras la firma de un acuerdo temporal de financiación por parte del presidente Donald Trump, que permitirá reactivar de inmediato a las agencias y restablecer el pago retroactivo a miles de empleados federales que estuvieron sin salario durante más de seis semanas.

Un cierre histórico con amplio impacto

El cierre afectó a instituciones clave del gobierno federal, provocó retrasos en trámites, limitaciones en servicios públicos y complicaciones en aeropuertos. Procesos migratorios, beneficios sociales, operaciones administrativas y programas comunitarios funcionaron con personal reducido, generando preocupación entre las comunidades más vulnerables, especialmente la población latina.

Durante este periodo, aeropuertos en ciudades como Nueva York, Atlanta y Miami reportaron aumento en tiempos de espera y reprogramaciones debido a la falta de personal, mientras que miles de trabajadores tuvieron que continuar labores sin recibir remuneración.

Las tensiones políticas persisten

El origen del cierre se encuentra en el estancamiento entre el Congreso y la Casa Blanca para aprobar el presupuesto federal. Aunque el nuevo acuerdo permite reabrir temporalmente el gobierno, las diferencias políticas que provocaron la crisis permanecen sin resolverse.

Analistas advierten que, si no se alcanza un acuerdo a largo plazo en las próximas semanas, el país podría enfrentar nuevamente el riesgo de otra paralización.

Qué viene ahora

Con la reapertura, las agencias federales iniciarán un proceso gradual de normalización de servicios, mientras los empleados recibirán sus pagos atrasados. El gobierno también deberá enfrentar el impacto económico que dejó el cierre, considerado el más extenso en la historia de Estados Unidos.

