¡Decathlon llega a Multiplaza con gran variedad de productos deportivos!

Decathlon llega a El Salvador por primera vez, con una gran variedad de productos deportivos para los salvadoreños.

Decatlon es una marca francesa que llega por primera vez a El Salvador, ofrecerá una gran variedad de productos deportivos para los salvadoreños desde ropa, calzado, y todo tipo de insumos que los deportistas necesitan en las diferentes disciplinas, permitiendo que atletas nacionales y extranjeros puedan obtener productos de calidad, en Multiplaza.

La tienda esta ubicada en en el centro comercial Multiplaza, es la más grande Centroamerica y el Caribe con más de 2,600 metros cuadrados, tendrá a disposición todos la implementación necesaria para más de 65 deportes.

“Es algo magnífico que nos llena de ilusión y de ganas para acompañar a cada deportista de El Salvador. Hoy estamos hablando de un entorno donde la práctica deportiva se puede hacer de forma segura y feliz. Eso es un gran incentivo para que la sociedad se anime cada vez más a incursionar en el deporte. Y ahí es donde nosotros queremos entrar, en ser un ente que permita el acceso a través de nuestros productos”, detalló el director comercial de Decathlon, Matías Ballesteros.