Celebran el 24 aniversario de Mercado de Cuscatancingo

Al son de la música, alegría con la energía de comerciantes y visitantes la alcaldía de San Salvador Centro, festejó el 24 aniversario de Mercado de Cuscatancingo.

«El Mercado de Cuscatancingo celebra su aniversario lleno de ritmo, sabor y tradición. Una mañana llena de música, alegría con la energía de comerciantes y visitantes que le dan a este lugar un ambiente festivo incomparable», dijo la comuna capitalina.

En el lugar la Orquesta de San Salvador ofrece un concierto, en el que deleitan a todos los asistentes con un amplio repertorio musical, aparte de emprendedores locales con un espacio para vender productos.

«Como parte de la celebración del 24 aniversario del mercado Cuscatancingo, esta mañana, comerciantes y visitantes fueron beneficiados con una jornada médica, donde recibieron diversas atenciones para el cuidado de su salud», dijo la Alcaldía.