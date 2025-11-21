Capturan a hombre quien provoco un accidente de tránsito dejando una víctima mortal

La Policía Nacional Civil capturó a Cristian Geovany Hernández Urquílla, quién presuntamente provocó un accidente de tránsito, resultando en una víctima mortal femenina.

«Capturamos a Cristian Geovany Hernández Urquílla, quién provocó un accidente de tránsito, no portaba licencia de conducir y en el percance murió una mujer», manifestó la PNC en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía, el hecho ocurrió en el km 113 ½ de la carretera Panamericana, en Chinameca, San Miguel Oeste.

«Será remitido por homicidio culposo», agregó la PNC en redes sociales sobre este caso.