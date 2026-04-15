Pagó una mínima parte y aún debe millones: Saca enfrenta liquidación de bienes

Este martes se instaló una audiencia de liquidación de bienes contra el expresidente de El Salvador, Antonio Saca, y su esposa, quienes fueron condenados civilmente por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la sentencia, el exmandatario debe devolver al Estado un total de $3,892,698.71, mientras que su esposa tiene pendiente la restitución de $589,608.42, montos derivados de un incremento patrimonial no justificado durante el período presidencial 2004-2009.

Sin embargo, del total adeudado, Saca únicamente ha abonado $5,845.75, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar la liquidación de bienes para determinar la cantidad exacta que aún debe ser reintegrada al Estado.

El proceso se desarrolla en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, instancia que evaluará el monto pendiente y si los bienes bajo resguardo son suficientes para cubrir la deuda establecida en la sentencia.

Las autoridades buscan con esta audiencia avanzar en la recuperación de fondos públicos y dar cumplimiento a lo ordenado por la justicia salvadoreña.