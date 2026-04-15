Destituyen al alcalde de Chalatenango Sur por faltas administrativas graves



El Concejo Municipal de Chalatenango Sur anunció la destitución inmediata del alcalde Milton Guadalupe Serrano Ramírez, tras un proceso sancionatorio desarrollado conforme a la normativa vigente.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria celebrada el lunes 13 de abril de 2026, según consta en el Acta N.° 9, Acuerdo N.° 8, y ya fue notificada tanto al exfuncionario como al Tribunal Supremo Electoral, por lo que la resolución se encuentra en firme.

De acuerdo con el Concejo Municipal, la destitución se fundamenta en faltas administrativas consideradas muy graves, entre ellas violaciones a la normativa municipal, desobediencia a acuerdos del concejo y otros actos contrarios a la ley.

Las autoridades indicaron que el proceso se desarrolló respetando las garantías de defensa y en apego a la legalidad. Tras la destitución, el Concejo Municipal designó como nuevo alcalde a Víctor Manuel Hernández, quien asumirá la dirección de la comuna y llamó a las autoridades competentes y a la población a acompañar el proceso de transición para restablecer el orden y el estado de derecho en el municipio.

El Concejo reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y en defensa de los intereses de la ciudadanía.