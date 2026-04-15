Alcalde de Chalatenango Sur rechaza destitución y denuncia irregularidades en el proceso

El alcalde de Chalatenango Sur, Milton Guadalupe Serrano Ramírez, rechazó públicamente su destitución, asegurando que el proceso carece de validez legal y presenta múltiples irregularidades.

A través de un comunicado oficial, el edil afirmó que la sesión de concejo en la que se acordó su remoción no cumplió con el quórum legal requerido, por lo que cualquier decisión tomada en esa instancia “carece de existencia jurídica”.

Asimismo, denunció supuestas irregularidades en la documentación emitida, señalando que esta habría sido firmada por una persona que no ostenta el cargo de secretario municipal, lo que, según indicó, constituye una usurpación de funciones y le resta validez administrativa.

Serrano también aseguró que en la decisión participaron concejales que se encuentran suspendidos de sus funciones, lo que, a su criterio, invalida cualquier resolución adoptada y podría derivar en responsabilidades legales.

En ese contexto, el alcalde sostuvo que continúa en el ejercicio de sus funciones y llamó a la población y a las instituciones a mantener la calma ante lo que calificó como un intento de desestabilización institucional. Además, informó que su equipo legal ya inició acciones ante las instancias correspondientes para esclarecer la situación y deducir responsabilidades.

El pronunciamiento surge luego de que el Concejo Municipal anunciara su destitución días atrás, generando una disputa institucional en el municipio.