Destruyen droga valorada en $312 mil dólares

La Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la destrucción de varios gramos de droga, las cuales tienen un valor económico de $312,037.52 dólares.

«Entre la droga se encuentra: 106,994.45 gramos de marihuana; 7,537.61 gramos de cocaína y 11.838 gramos de metanfetaminas», mencionó la FGR por medio de redes sociales.

La Fiscalía anunció que con un valor económico de $312,037.52 dólares, la droga pertenece a 42 casos judicializados.

«Estos procedimientos son parte del trabajo que realizan las autoridades en el combate al narcotráfico», manifestó la FGR en redes sociales.