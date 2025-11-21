MARN: «Finalizamos la semana con ambiente cálido y sin lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este viernes se espera un ambiente cálido, sin embargo, no habrá presencias de lluvias en el territorio salvadoreño.

«Finalizamos la semana con ambiente cálido y sin lluvias. Hoy será un viernes con nubosidad en zonas altas de montañas y volcanes», manifestó la Cartera de Medio Ambiente.

Además, el MARN indicó que el viento estará entre 5 y 20 km/h, y se sentirá más fresco en la noche y madrugada.