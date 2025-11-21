Atrapan a personas que se dedicaba al robo y hurto de aparatos electrónicos

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de varias personas quienes se dedicaban al hurto y robo de aparatos electrónicos, incautándole decenas de celulares y tablets.

«Decenas de celulares y tablets, producto del robo y hurto de aparatos fueron incautados a estos sujetos», manifestó la PNC.

Las personas fueron identificados como: José Antonio Peña Olmedo; Carlos Arturo Evangelista Gómez; Pedro de Jesús Carrillo Ventura; Bryan Alexander Sorto Rodríguez; Saúl Ernesto Cuéllar Hernández y Mario Ernesto Miranda Guillén.

«Fueron intervenidos en los distritos de Santa Tecla, La Libertad Sur, y San Marcos, San Salvador Sur. Todos serán remitidos por el delito de receptación», manifestó la Policía Nacional Civil en redes sociales.