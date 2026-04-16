CENTAM Guardian 26 fortalece la cooperación regional en materia de seguridad

El Salvador y Estados Unidos desarrollan el ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26, que se lleva a cabo del 16 al 27 de abril en diferentes puntos del país, con la participación de fuerzas militares y de seguridad de la región.

En este entrenamiento conjunto participan delegaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, República Dominicana y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la cooperación y mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó que este tipo de ejercicios permite consolidar alianzas estratégicas y elevar el nivel de preparación de las fuerzas participantes. Asimismo, subrayó que el entrenamiento conjunto contribuye a mejorar la interoperabilidad entre los países, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones complejas que puedan afectar la seguridad regional.

Durante el desarrollo del ejercicio, las autoridades informaron que la población podría observar un incremento en la presencia de helicópteros y aeronaves militares, como parte de las operaciones logísticas y de entrenamiento.

CENTAM Guardian 26 forma parte de los esfuerzos conjuntos para garantizar la estabilidad y seguridad en la región, mediante la coordinación y el trabajo articulado entre las distintas naciones participantes.