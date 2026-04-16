Dos personas fallecen en trágico accidente de tránsito en bulevar Constitución

Un hombre y una mujer fallecieron tras un grave accidente de tránsito registrado en el bulevar Constitución, en el sector conocido como Las Carpas, en San Salvador.

De acuerdo con los reportes, un motociclista impactó contra la parte trasera de un camión, provocando el fatal desenlace. Al lugar acudieron socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, quienes al evaluar a las víctimas confirmaron que ambas ya no presentaban signos vitales.

Las autoridades se hicieron presentes en la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.