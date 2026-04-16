Hombre fallece tras accidente laboral en parqueo de confitería en Antiguo Cuscatlán



Un hombre de 46 años perdió la vida luego de un accidente laboral registrado la mañana de este día en el parqueo de la Confitería Americana, en la zona de Plan de la Laguna, en Antiguo Cuscatlán.

La víctima fue identificada como Luis Alonso Jurado Zelaya, quien, según información preliminar, se encontraba descargando producto de uno de los camiones cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con los reportes, en el hecho se vieron involucrados tres camiones dentro del parqueo del establecimiento. En ese momento, otro vehículo impactó uno de los camiones, lo que provocó que la víctima quedara prensada, sufriendo un trauma abdominal interno de gravedad.

Al lugar acudieron socorristas de Comandos de Salvamento, quienes brindaron atención prehospitalaria y coordinaron su traslado a un centro asistencial en Santa Tecla. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció posteriormente en el hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido para determinar responsabilidades.