Celebrarán el Día Internacional de la Danza con espectáculo en el Teatro Presidente

En el marco del Día Internacional de la Danza, la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié presentará el espectáculo “El ritmo que nos une”, una puesta en escena que reúne el talento de sus estudiantes en distintas disciplinas.

El evento se desarrollará en el Teatro Presidente, donde el público podrá disfrutar de presentaciones de ballet, danza contemporánea, folklórica y predanza, destacando la diversidad artística y cultural del país.

Las funciones están programadas para el viernes 17 de abril a las 4:00 de la tarde, mientras que el sábado 18 y domingo 19 de abril se realizarán a partir de las 3:00 p.m.

La entrada será completamente gratuita, por lo que se invita a la población a asistir y ser parte de esta celebración que promueve el arte, la cultura y la identidad salvadoreña.