Definidos los semifinalistas del Apertura 2025

Cacahuatique sorprendió al eliminar a FAS tras ganar 0-1 en el partido de vuelta, igualando 3-3 en el global y llevándose la serie 3-1 en penales. El gol de Alesson Ferreira fue clave para empatar la serie y forzar la definición desde los once pasos, donde los cafetaleros mostraron mayor precisión.

Con esto, las semifinales del Apertura 2025 quedan definidas: Cacahuatique vs. Alianza y Firpo vs. Águila. Todos lucharán por convertirse en el 100.º campeón de la Liga Mayor de Fútbol.

Águila clasificó tras vencer a Metapán con goles de Carlos Garay y Tereso Benítez, mientras que Firpo regresó a semifinales después de cuatro años al golear 6-2 a Platense (8-2 en el global).

Los partidos de semifinales se jugarán en ida y vuelta, con fechas y sedes que serán confirmadas por la Liga Mayor. Esta etapa promete mucha emoción y competencia por el título.