Presentan el «El Cascanueces», en el Teatro Presidente

Con la finalidad de que los salvadoreños disfruten actividades navideñas y vivan momentos inolvidables, el Ministerio de Cultura, presentó el espectáculo navideño «El Cascanueces», en el Teatro Presidente.

Esta obra esta conformada por miembros del Ballet Nacional de El Salvador, de la Compañía Nacional de Danza, del Ballet Folclórico Nacional, de la Escuela Nacional de Danza y de la Orquesta Sinfónica de El Salvador.

La presentación se centra en la historia mágica de Clara, quien recibe un cascanueces de madera, como regalo de Navidad. La niña sueña que el juguete cobra vida y se convierte en un príncipe, llevándola por diferentes aventuras llenas de batallas, música y danza.

Foto cortesia

El elenco a cargo de interpretar este cuento de hadas, deslumbró a grandes y chicos en cada escena, derrochando todo su talento en el escenario y ofreciendo una actuación de primer nivel por medio de la danza y música en vivo.

«El Cascanueces» se convierte en una oportunidad para que niños, jóvenes y adultos compartan un momento especial, celebrando una de las temporadas más esperadas del año a través del arte.