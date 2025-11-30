Selección de amputados consigue el primer lugar del Festival Paradeportivo Centroamericano 2025

El Salvador consigue el primer lugar en el el Festival Paradeportivo Centroamericano 2025 con un récord invicto. La Selección de fútbol de amputados derrotó a los cuadros con goleadas.

«La selección de fútbol de amputados se alzó con el primer lugar en el Festival Paradeportivo Centroamericano 2025 tras mantener un récord invicto», mencionó el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

La selección de amputados venció a Guatemala 1 con un marcador de 3-0, a Panamá 6-0 y a Guatemala 2 con un 4-0.

«El cuadro nacional también dominó en los premios individuales: Luis Sánchez fue reconocido como el mejor portero, y Elmer Zelaya se coronó como el campeón goleador del torneo», manifestó el INDES en redes sociales.