El ‘Divo de El Salvador’: imitador de Juan Gabriel clasifica a la gran final de popular reality show

Su nombre es David Nieto, pero los domingos por la noche se convierte en Juan Gabriel. El joven talento salvadoreño se ha ganado el cariño del público gracias a su impecable interpretación del “Divo de Juárez” en el programa “Yo Me Llamo”. Cada presentación destaca por su calidad vocal, su entrega sobre el escenario y una puesta en escena que revive al ícono mexicano con notable fidelidad.

Conocido ya como “Juanga” en redes sociales, Nieto ha conquistado a la audiencia con interpretaciones de clásicos como Amor Eterno y Querida, consolidándose como uno de los favoritos de la temporada. Su capacidad para capturar la esencia del artista lo posiciona como un fuerte contendiente para ganar el codiciado premio de $20,000.

A pocos días de la final, El Metropolitano Digital conversó con él sobre su elección artística, el apoyo del público y sus planes si llega a llevarse el primer lugar.

¿Por qué elegiste imitar a Juan Gabriel?

“Yo elegí imitar a Juan Gabriel porque mi mamá y mi familia siempre me han dicho que tengo similitud con su voz. Al principio no lo creía, pero poco a poco empecé a cantar sus canciones en fiestas y otras actividades… y aquí estoy, en la final de Yo Me Llamo.”

Tenés mucho apoyo del público. ¿Cómo te sentís con ese cariño?

“Me siento muy agradecido con toda la gente que vota por mí. Al inicio ni me lo creía; no pensé que tanta gente me iba a apoyar, no solo en El Salvador, sino también en México y otros países. Me mandan mensajes de aliento y eso me hace sentir especial. El compromiso es grande.”

¿Cuál es tu canción favorita de Juan Gabriel?

“Actualmente mi favorita es Yo no sé qué me pasó. Me encanta lo que dice, la melodía y lo que significa. Es muy linda. Aunque tengo muchas favoritas, esa es la que más escucho últimamente.”

Si ganás… ¿qué harías con el premio?

“Obviamente la familia es primero. Le devolvería a mi mamá y a mi papá algo de todo lo que han hecho por mí en estos años. También vería cómo puedo invertir y, claro, darme uno que otro gustito. Pero lo primordial siempre es la familia.”