Gustavo VII: Una Vida Dedicada al Arte, la Cultura y la Pasión

Por: Bayron Romero

Corresponsal destacado en Los Angeles California.

Reportaje Especial

El legado vivo de un ícono guatemalteco

Por casi medio siglo, el nombre Gustavo VII, también conocido como Séptimo, ha resonado con fuerza en escenarios, estudios, cabinas de radio y espacios culturales de México, centroamérica y Estados Unidos. Su vida artística no solo es extensa: es una crónica viva del esfuerzo, el talento y la constancia de un hombre que convirtió su vocación en una misión cultural.

Los inicios de un fenómeno artístico (1974–1979)

La historia profesional de Gustavo VII comienza el 6 de abril de 1974, cuando con apenas unos años de juventud fue presentado por Chalo Hernández en el programa televisivo Campiña de Canal 11. Ese día se convirtió oficialmente en la cara nueva del medio artístico guatemalteco, un honor que marcó el inicio de una carrera meteórica.

Se transformó rápidamente en el artista más joven y exitoso del país, participando activamente en programas de radio y televisión. Para 1978 ya actuaba en night clubs y realizaba giras por Guatemala y los países vecinos, mostrando una versatilidad poco común para un debutante.

Consolidación y liderazgo en Guatemala (1980–1987)

En 1980, Gustavo VII pasó a formar parte del elenco artístico de la prestigiosa Radio Nacional TGW – La Voz de Guatemala. Su talento como compositor e intérprete multigénero lo catapultó entre la audiencia, y sus grabaciones continuas consolidaron su reputación.

Ese mismo año fue elegido secretario de la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala, cargo que ejerció durante siete años. Desde esa posición impulsó proyectos importantes, entre ellos:

El show de variedades “Fantasía Musical”, dedicado a la promoción del artista nacional.

La participación en tres ediciones del Festival OTI Nacional.

Triunfos en festivales de AGAYC, y destacadas intervenciones en certámenes de canción ranchera y por la Paz, compartiendo escenario con figuras internacionales.

Durante 1987 y 1988 fue la figura central en las tradicionales Serenatas de Radio Ranchera Guatemala, una época de alta exposición y popularidad.

El salto a Estados Unidos y una nueva era (1988–2000)

En 1988, Gustavo VII emigró a Los Ángeles, California, “entrando por la puerta grande”, como él mismo lo describe. Su debut fue en el legendario Million Dollar Theater, el 28 de agosto, iniciando así una nueva etapa artística con impacto inmediato.

En 1995 incursionó en la televisión angelina como conductor de “El Séptimo Show”, producido por BuenaVision Cable Cast/PinkusVision.

Su actividad se expandió también a la producción y el periodismo:

Entre 2000 y 2008 produjo su propio programa televisivo “Gustavo VII presenta Los Ángeles y sus Estrellas”, transmitido por Adelphia, Comcast y Time Warner.

De 2005 a 2006 escribió la página de farándula del semanario El Chapín USA.

Fue cofundador de La Feria Chapina, uno de los eventos más representativos de la comunidad guatemalteca en Los Ángeles.

En 2005 fundó la celebración anual del Día del Artista Guatemalteco en Hollywood, donde se instituyeron los GVII Awards, ampliados en 2008 al ámbito internacional.

Actor, productor y embajador cultural (2009–2014)

En 2009 incursionó en el cine con su participación en la película “La Vida Detrás de la Puerta”, dirigida por Emilio Vega.

A lo largo de estos años recibió múltiples distinciones del público y de instituciones culturales, que lo nombraron:

El Chapín de Oro

El Divo de Guatemala

El Quetzalito de Oro

El Orgullo de Guatemala

En 2010 fue designado Director Artístico de la Casa de la Cultura de Guatemala en Los Ángeles, donde produjo el Festival Centroamericano en la L.A. County Fair de Pomona, y colaboró en la Semana del Guatemalteco, impulsando iniciativas culturales como:

La Noche de Cine Guatemalteco

Exposiciones de fotografía, arte y literatura

Durante esta época experimentó nuevos ritmos y grabó un álbum hip hop con la participación de reconocidos reguetoneros angelinos.

Entre 2011 y 2014 lanzó varios álbumes, destacando:

Manifestaciones de Amor

Un Vals para Mi Madre

XTRA

Joyas Musicales de México (su álbum n.° 38, grabado con mariachi y orquesta sinfónica)

En 2013 y 2014 alcanzó las producciones 41, 42 y 43, celebrando 40 años de trayectoria con una antología de éxitos y colaboraciones con más de 20 intérpretes de sus canciones.

Ese mismo año fue nombrado Embajador Maya por comunidades mexicanas en EE. UU.

Reconocimientos, labores sociales y nuevas producciones (2015–2020)

Su actividad artística continuó imparable:

2015:

Interpretó el Himno Nacional de Guatemala en el encuentro futbolístico Guatemala–El Salvador.

Recibió el título La Voz de Oro de Guatemala.

Fundó el Festival de Cine Guatemalteco USA.

2016:

Lanzó su álbum n.° 44 Clásicas Inolvidables.

Fue reconocido como Ciudadano Distinguido de Los Ángeles 2016.

Recibió la Medalla de la Paz, otorgada por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

2017–2018:

Reconocimientos del Condado de Orange, del Consulado de El Salvador y de la comunidad hondureña por su labor artística y cultural.

2019:

Celebró 45 años de carrera con un concierto junto a la marimba Alegría Chapina y lanzó su álbum n.° 50. Recibió el título de Embajador Cultural Guatemalteco.

2020:

Antes de la pandemia realizó giras en Guatemala, recibió homenajes en Huehuetenango y Coatepeque, y lanzó dos álbumes nuevos.

Durante la crisis sanitaria, fue uno de los artistas más activos en la producción de eventos virtuales, recibiendo el título Embajador Cultural Sin Fronteras.

Una figura indispensable para la cultura latinoamericana (2021–2023)

En 2021 retomó actividades presenciales con gran éxito.

En 2022 produjo el evento Galardón a la Distinción, dedicado a la mujer, y viajó reiteradamente a Guatemala para múltiples homenajes.

Ese mismo año lanzó el álbum Raíces, acompañado de marimba y compuesto por obras propias y de autores guatemaltecos.

También creó el evento Bohemia de Literatura con Música y Café, en apoyo a escritores latinos.

En 2023 recibió nuevamente el Galardón Humanitario, fue nombrado padrino de la primera celebración del Día del Dominicano en Los Ángeles, y acumuló reconocimientos en California, Guatemala y Carolina del Norte.

Ganó el The Book Golden Award 2023 como Escritor del Año en Salinas, California.

2024: El Año del Oro – 50 años de carrera

El 2024 marcó el inicio del Aniversario de Oro de Gustavo VII. Con una apretada agenda artística en Guatemala, participó en programas de radio, televisión y espectáculos en vivo.

Se integró como escritor invitado en la revista Mujeres Alfa, y continúa desarrollando con éxito su TV Show digital “Gustavo VII desde Los Ángeles”, transmitido semanalmente por plataformas internacionales, donde ofrece espacio a talentos de diversas disciplinas.

Un legado en construcción permanente

A sus 50 años de trayectoria, Gustavo VII sigue activo en todas las ramas que domina:

Música

Televisión

Radio

Producción de eventos

Periodismo

Gestión cultural

Con una carrera imposible de resumir en pocas líneas, Gustavo VII es un ejemplo de constancia, visión y talento, un puente entre Guatemala y las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos.

El público lo llama El Orgullo de Guatemala, un título que ha sabido honrar a lo largo de cinco décadas de aportes artísticos y culturales que hoy forman parte del patrimonio emocional de miles de guatemaltecos.