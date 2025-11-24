EE.UU. desintegra al DOGE de Musk pero «institucionaliza» sus prácticas antidespilfarro

Washington, 24 nov (EFE).- La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha diluido en silencio el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) a falta de ocho meses para que concluya su mandato, al afirmar que otras entidades federales «institucionalizarán» las prácticas antidespilfarro de la entidad, a ocho meses del fin de su mandato.

El director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, en inglés), Scott Kupor, confirmó en un mensaje en X que DOGE, entidad creada por el multimillonario Elon Musk, ha dejado de liderar los esfuerzos por reducir el gasto y el volumen del Gobierno federal estadounidense que protagonizaron los primeros meses del segundo mandato de Trump.

«La verdad es que DOGE puede no tener un liderazgo centralizado bajo el USDS (Servicio DOGE de EE. UU.), sin embargo sus principios siguen vigentes: desregulación, eliminación del fraude, el despilfarro y el abuso, la reestructuración de la fuerza laboral federal; y priorizar la eficiencia», resaltó Kupor.

El director de la agencia de recursos humanos del Gobierno federal, respondió así a reportes basados en sus afirmaciones de que DOGE ya «no existe» dentro del entramado de la Administración e insistió en que instituciones como la OPM y la Oficina de Personal de la Casa Blanca absorberán estas funciones y las «institucionalizarán».

Aunque Kupor denunció una tergiversación de sus palabras, no desmintió el paso a un lado de la agencia, que perdió mucho de su poder tras la marcha de Musk del Gobierno a fines de mayo y su posterior disputa pública con su antiguo aliado Trump, a quien acusó de «deshacer su trabajo en DOGE» con su «abominable» plan de recorte fiscal.

Preguntada sobre el futuro de DOGE, la Casa Blanca respondió a EFE que «DOGE siempre ha estado integrado en todas las agencias y esto continuará. Las agencias siguen reduciendo el despilfarro, el fraude y el abuso».

«La orden ejecutiva que establece el Servicio DOGE de EE. UU. (USDS) sigue vigente. El USDS sigue colaborando con agencias para modernizar la tecnología y el software federales y maximizar la eficiencia y la productividad del gobierno», aclaró por su parte DOGE en X.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental se creó por deseo expreso de Musk, con un mandato que debía terminar el 4 de julio de 2026 y la meta inicial de ahorrar 1 billón de dólares a las arcas públicas, aunque luego se rebajaron la magnitud de sus recortes a unos 150.000 millones.

Más de 120.000 despidos federales después, – la gran mayoría de ellos en suspenso por procesos judiciales-, la desarticulación de entidades como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la suspensión de programas, la Administración de Trump sigue sin aclarar la magnitud de la labor y el alcance de DOGE, blanco también de varias demandas por su opacidad y el acceso de sus trabajadores a información sensible.

