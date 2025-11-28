Ela Taubert comienza a cerrar su «Preguntas a las 11:11» era con su nuevo sencillo «Te Prometo»

ELA TAUBERT, estrella del pop y ganadora del Latin GRAMMY ®, continúa consolidándose como una de las voces más emocionantes del pop latino. La cantautora regresa con “TE PROMETO”, el tercer y último lanzamiento de su trilogía de ‘Respuestas’, que marca el inicio del capítulo final de su era ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’.



La trilogía, que comenzó con “QUIERO OLVIDARTE (RESPUESTA #1)” y siguió con “NO SUPISTE CUIDARNOS (RESPUESTA #2)” junto a JAY WHEELER, culmina con “TE PROMETO”, un tema que invita a los oyentes a liberarse del pasado y soltar aquello que ya no les pertenece, abriendo paso a la sanación personal. Con versos íntimos como: “Te prometo, me quedo con lo bueno y aunque tengo miedo te tengo que soltar. No me arrepiento, fue mi mejor intento, pero cada historia tiene su final”, el adelanto y su respectivo video generaron una fuerte repercusión entre los fans. Tras su publicación en redes sociales, el preview inspiró más de 25,000 creaciones en TikTok y el video superó los 6 millones de vistas.



“TE PROMETO” llega justo después de que ELA iniciara la etapa estadounidense de su gira “PREGUNTAS A LAS 11:11 TOUR”, que comenzó el pasado domingo en el legendario Fonda Theatre de Los Ángeles.