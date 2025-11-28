Ela Taubert comienza a cerrar su «Preguntas a las 11:11» era con su nuevo sencillo «Te Prometo»

|ELA TAUBERT, estrella del pop y ganadora del Latin GRAMMY ®, continúa consolidándose como una de las voces más emocionantes del pop latino. La cantautora regresa con “TE PROMETO”, el tercer y último lanzamiento de su trilogía de ‘Respuestas’, que marca el inicio del capítulo final de su era ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’.
La trilogía, que comenzó con “QUIERO OLVIDARTE (RESPUESTA #1)” y siguió con “NO SUPISTE CUIDARNOS (RESPUESTA #2)” junto a JAY WHEELER, culmina con “TE PROMETO”, un tema que invita a los oyentes a liberarse del pasado y soltar aquello que ya no les pertenece, abriendo paso a la sanación personal. Con versos íntimos como: “Te prometo, me quedo con lo bueno y aunque tengo miedo te tengo que soltar. No me arrepiento, fue mi mejor intento, pero cada historia tiene su final”, el adelanto y su respectivo video generaron una fuerte repercusión entre los fans. Tras su publicación en redes sociales, el preview inspiró más de 25,000 creaciones en TikTok y el video superó los 6 millones de vistas.
“TE PROMETO” llega justo después de que ELA iniciara la etapa estadounidense de su gira “PREGUNTAS A LAS 11:11 TOUR”, que comenzó el pasado domingo en el legendario Fonda Theatre de Los Ángeles.
|El sencillo también coincide con el esperado final de la gira por Latinoamérica, que culminará con un concierto con entradas agotadas en su ciudad natal, Bogotá, Colombia, este sábado, 29 de noviembre. La gira por Estados Unidos, patrocinada por Toyota, continuará con conciertos en Nueva York el 7 de diciembre y en Miami el 13 de diciembre, donde ELA pondrá el broche final a la gira.