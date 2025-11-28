Kavvo y West Blanco unen a Costa Rica y Colombia en una colaboración que enciende un nuevo puente en la música Urbana Latinoamericana

El artista costarricense KAVVO, una de las voces más influyentes de la música urbana en Centroamérica, presenta su nueva colaboración internacional “Cupido Se Me Viró” junto al talento colombiano West Blanco, en una canción que combina emoción, energía y una conexión auténtica entre ambos países. El sencillo, disponible desde el jueves 27 de noviembre de 2025 en todas las plataformas, marca un paso decisivo en la expansión regional de ambos artistas bajo el sello Universal Music Centroamérica, en alianza con Universal Music Colombia.

El proyecto nació de una conexión inmediata con el concepto del desamor, un sentimiento que ambos artistas han explorado en su música. Para KAVVO, este lanzamiento representa uno de los proyectos más significativos de su carrera reciente. “Este proyecto significa muchísimo para mí y me llena de mucha ilusión”, afirma. “Agradezco a todas las personas que me apoyan día a día y a West por sumarse con tanta energía. Ya lo admiraba desde redes, pero conocerlo en persona confirmó la calidad de artista y de ser humano que es.” Su emoción y compromiso se reflejan en un tema que aborda la vulnerabilidad y la fuerza de ese instante en que el amor se “vira” y deja un aprendizaje profundo.

West Blanco también conectó de inmediato con la esencia de la canción: “‘Cupido Se Me Viró’ es un tema para la tusa colectiva, ese momento en el que uno le dice ‘F you’ al amor por tantas desilusiones. Cuando Kavvo y su equipo me presentaron la propuesta, sentí una conexión inmediata. Viajar a Costa Rica, grabar el video y compartir con su gente fue una experiencia muy chimba.” Durante su primera visita al país, además de grabar el videoclip, participó como invitado en un concierto de gran formato en San José, fortaleciendo aún más la relación artística entre ambos mercados.

El video oficial fue grabado en Costa Rica y dirigido por César Mora y Luis Carballo, el dúo audiovisual detrás de algunos de los mayores éxitos de KAVVO, incluyendo “Amarrau” y “Close Friends”. Esta continuidad creativa garantiza una estética sólida y reconocible para el público latinoamericano que ha seguido el ascenso del artista.

La producción musical estuvo a cargo de Christopher Alfaro (TodoBien) y Astral, una dupla que fusiona el talento técnico de Costa Rica y Colombia para crear un sonido moderno, melódico y emocional, fiel al ADN urbano de ambos artistas. Esta alianza refuerza no solo la colaboración vocal, sino también la integración creativa entre ambos países dentro de la escena latina.

“Cupido Se Me Viró” se presenta como un lanzamiento estratégico, emotivo y culturalmente relevante, que reafirma el crecimiento del movimiento urbano centroamericano mientras crea un puente directo con el público colombiano y el resto del continente. Es un tema que habla desde lo humano, pero que al mismo tiempo posiciona a KAVVO y a West Blanco como dos nombres clave dentro de la nueva ola de artistas urbanos latinoamericanos.

El sencillo y su videoclip oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales.