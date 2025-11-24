Gobierno logra generar más energía que la demanda nacional

Con el objetivo de generar cada vez servicios de calidad, el presidente de ETESAL Edwin Núñez explicó que El Salvador cuenta con una vasta capacidad de energía y que es mucho mayor que la demanda nacional.

«El Salvador tiene capacidad de más de 3,000 megavatios, pero el consumo pico que hemos tenido es de 1,162. Esas grandes torres que vemos donde se transporta la energía hacia la subestación, la transformamos y la entregamos a las distribuidoras quienes se encargan de llevarla a los usuarios» dijo el titular de ETESAL.

Además, destacó que se están terminando dos subestaciones, una se encuentra en Tamanique que ayudará al desarrollo de la zona costera, tanto de La Paz como de La Libertad.

La otra subestación que están finalizando es la de Morazán, e informó que esto es parte del trabajo para crear un anillo en la zona oriental; ya existe la subestación de San Miguel, La Unión y habrá una nueva en Pasaquina.