Atrapan a presunto pandillero de la MS13

La Policía Nacional Civil (PNC), en Santa Ana Centro capturó a José William Flores Godoy, alias King, Chicky o Ardilla, quien presuntamente es pandillero de la MS13.

«En la colonia Gerardo Barrios, de Santa Ana Centro, capturamos a José William Flores Godoy, alias King, Chicky o Ardilla, pandillero de la MS13», mencionó la PNC en redes sociales.

De acuerdo con la declaración de la PNC, el detenido posee antecedentes desde el 2003 por tenencia, portación o conducción de armas de guerra.

«Tiene tatuajes de su pandilla. Será remitido por agrupaciones ilícitas», manifestó la PNC en redes sociales.