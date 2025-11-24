Desarrollan Poda de árboles y chapoda de zonas verdes en Distrito de Ayutuxtepeque

Este lunes en el distrito de Ayutuxtepeque ¡La Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes realizó Poda de árboles y Chapoda y limpieza de zonas verdes, con el objetivo de presentar un ambiente más saludable y seguros.

«¡La Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes llegó al Distrito de Ayutuxtepeque! Realizando labores de: Poda de árboles Chapoda y limpieza de zonas verdes», dijo la Alcaldía de San Salvador Centro en redes sociales.

De acuerdo con la comuna capitalina, estas acciones son claves para el sano esparcimiento de todos los habitantes, en este caso de la colonia Santísima Trinidad.

«Con el trabajo articulado de nuestras dependencias municipales, intervenimos espacios claves para el sano esparcimiento de todos los habitantes de la colonia Santísima Trinidad», mencionó la Alcaldía de San Salvador Centro.