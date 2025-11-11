Grupo Aristos lanza su división Aristos Technologies para liderar la innovación tecnológica en El Salvador 

Como parte de su visión de transformación e innovación, Grupo Aristos anunció el lanzamiento de Aristos Technologies, una división especializada en soluciones tecnológicas en El Salvador. Con esta incorporación, el grupo con más de cuatro décadas de experiencia en el sector industrial y energético, amplía su alcance hacia un ecosistema tecnológico al servicio de compañías locales y globales.

La nueva división nace con el objetivo de ofrecer un portafolio que combine infraestructura de clase mundial y servicios tecnológicos de alto desempeño. Como integradores de tecnología, Aristos Technologies ofrece un portafolio de productos técnicos y gestionados mediante su primer data center comercial certificado, DataTrust que incluye ciberseguridad con enfoque Zero Trust, pentesting, SOC 24/7 y NOC 24/7 para observabilidad y gestión de incidentes. Complementado con medición de brecha tecnológica y hoja de ruta de modernización, implementaciones a la medida, migración y traslado de infraestructura bajo cadena de custodia de medios, así como cintoteca (resguardo de cintas) en condiciones seguras y controladas con cifrado, retención y copias. Adicionalmente, dispone de gestión de vulnerabilidades continua, bajo modalidades de backup como servicio, y disaster recovery como servicio, ante recuperación de desastres»

“Aristos Technologies forma parte de una inversión superior a $30 millones, y apunta a posicionar a El Salvador como el hub tecnológico en Centroamérica. Esta nueva división va alineada con la visión global de Grupo Aristos que se enfoca en el crecimiento económico del país, la sostenibilidad y la atracción de inversión extranjera directa”. señaló Edwin Escobar, Director Ejecutivo de Grupo Aristos.

La punta de lanza: DataTrust, innovación y sostenibilidad al nivel de los líderes mundiales

DataTrust es parte de la propuesta de valor con la que nace Aristos Technologies, el cuál fue recientemente distinguido con la certificación LEED Silver, otorgada por el U.S. Green Building Council (USGBC). Con este reconocimiento, se convierte en el primer centro de datos comercial certificado en El Salvador en obtenerla.

La certificación respalda la implementación de procesos que reducen el impacto ambiental y optimizan el uso de recursos, integrando eficiencia e innovación en una de las infraestructuras tecnológicas más avanzadas del país. Para alcanzarla, fue necesario cumplir con seis indicadores clave: ubicación y transporte, sitio sustentable, eficiencia en el uso del agua, energía y atmósfera, calidad del ambiente interior e innovación y responsabilidad social.

Esta acreditación se suma a la certificación Tier III otorgada por el Uptime Institute y a la infraestructura clase “A” con la que ya opera el centro, que garantiza una continuidad de servicio del 99.982% de disponibilidad. En conjunto, estas certificaciones colocan a DataTrust al nivel de los estándares globales que exigen los mercados internacionales para la gestión de sus datos, alcanzados por compañías como Microsoft, Google o Amazon.

De esta manera, Grupo Aristos, a través de su nueva unidad Aristos Technologies, consolida su papel como actor estratégico en la transformación tecnológica y económica de El Salvador y contribuye a proyectar al país como un destino atractivo, competitivo y sostenible para la inversión internacional.