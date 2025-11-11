Infrasal Salud: innovación en tecnología que salva vidas

Con más de 66 años de trayectoria, Grupo Infrasal opera a través de divisiones especializadas que ofrecen soluciones integrales a cada sector: Gases, Industria, Salud y Servicio Técnico. Esta estructura le permite acompañar a sus clientes desde la instalación y puesta en marcha de equipos, hasta el mantenimiento y soporte técnico, garantizando continuidad y eficiencia en cada operación.

En 1993 se crea el área Médica y Biomédica, conformándose: Infrasal Salud, la división especializada de Grupo Infrasal, con lo cual reafirma su compromiso con la salud de los salvadoreños y con el desarrollo de la red médica del país, ofreciendo soluciones integrales en tecnología, gases e insumos que contribuyen al diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes.

Desde sus primeros años, Grupo Infrasal fue reconocido como “El Oxígeno de El Salvador”, y de esa trayectoria nace Infrasal Salud, que hoy se consolida como un referente de innovación, calidad y respaldo técnico en el sistema de salud del país. Su crecimiento ha sido constante, manteniendo siempre como eje central el bienestar de las personas.

Como parte del grupo, Infrasal Salud representa marcas internacionales de prestigio en tecnología médica de última generación —entre ellas ResMed, Wandong, Fisher & Paykel, Dräger, Vinno, entre otros—, contribuyendo al portafolio de más de 50 marcas que Grupo Infrasal distribuye a nivel nacional, garantizando confianza y excelencia en cada una de sus soluciones.

“En Infrasal Salud, nuestro compromiso es claro: cuidar y salvar vidas. Trabajamos para acercar al país la tecnología médica más avanzada del mundo, contribuyendo al fortalecimiento de la atención hospitalaria y del cuidado en casa. Nos enorgullece ser parte de la transformación del sistema de salud en El Salvador”, expresó Elizabeth Rodríguez, Gerente Comercial de Infrasal Salud.

A lo largo de su historia, la empresa ha estado presente en los momentos más desafiantes para el país. Durante la pandemia de COVID-19, desempeñó un papel clave en el abastecimiento ininterrumpido de oxígeno medicinal e instaló infraestructura vital en hospitales públicos y privados, reafirmando su compromiso con la vida de los salvadoreños.

“Fuimos testigos del poder que tiene la tecnología médica cuando se pone al servicio de la vida. En medio de la pandemia, trabajamos sin descanso para garantizar el suministro de oxígeno a cada hospital del país. Ese compromiso nos marcó como organización y nos impulsó a seguir creciendo para responder con aún más capacidad a los retos de la salud en El Salvador”, destacó Ing. Sergio Bara, Gerente General de Grupo Infrasal.

Su liderazgo también se refleja en la implementación de rigurosos estándares internacionales de calidad, avalados por certificaciones como ISO 9001:2015, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y HACCP, que garantizan seguridad, eficiencia y excelencia en cada uno de sus procesos.

Infrasal Salud invierte constantemente en la tecnificación de su recurso humano, capacitando de manera continua y especializada a médicos, enfermeras y técnicos, además de ofrecer soporte técnico y mantenimiento de equipos que aseguran respuestas rápidas y efectivas a las necesidades locales. Actualmente, Infrasal Salud cuenta con tres sucursales en el país: dos en San Salvador y una en San Miguel, donde ofrece la venta y alquiler de equipos médicos, así como insumos especializados, atención personalizada, soporte técnico y asesoría profesional a sus clientes.

Próximamente inaugurará una nueva sucursal en Santa Elena, reafirmando su compromiso con la expansión de sus servicios, la accesibilidad y la cercanía con los profesionales y centros de salud en todo el país.. La empresa continúa evolucionando para mantenerse como el aliado confiable del sistema de salud público y privado en El Salvador, ofreciendo tecnología médica y soluciones integrales que permiten cuidar y salvar vidas.