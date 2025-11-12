Brindan refugio a personas en situación de calle por frente frio

Con el objetivo de ayudar a las personas en situación de calle, equipos de la alcaldía de San Salvador Centro, brindan refugio y comida caliente para enfrentar el frio que ataca el territorio salvadoreño.

«Las noches frías no paran el proyecto de atención a personas en situación de calle. Bajo el liderazgo del Alcalde Mario Durán , nuestros equipos recorren la ciudad con abrigo, comida y esperanza», mencionó la comuna capitalina.

de acuerdo con las declaraciones brindadas por la alcaldía, Cada plato caliente y cobija son prueba de una gestión que sí siente y sí actúa.

«Seguiremos cuidando a quienes más lo necesitan esta temporada de frentes fríos», agregraron en redes sociales.